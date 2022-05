ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ନାହିଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ସମୟ ଓ ରାହୁକାଳ

Horoscope for 9th May 2022 : ସୋମବାର, ଚନ୍ଦ୍ର: କର୍କଟ ଓ ସିଂହ ରାଶିରେ, ତିଥି: ଅଷ୍ଟମୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୨୯ ପରେ ନବମୀ, ନକ୍ଷତ୍ର: ଅଶ୍ଳେଷା, ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା୪ ପରେ ମଘା, ରାହୁକାଳ: ଦିବା ୬ଟା ୪୬ରୁ ୮ଟା ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଭ ସମୟ: ଦିବା ୧୦ଟା ୧୧ରୁ ୧୨ଟା ୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: ନାସ୍ତି, ଘାତବାର: ମିଥୁନ ରାଶିର