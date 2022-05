Horoscope for 23rd May 2022 : ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାହୁକାଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ

Horoscope for 23rd May 2022 : ସୋମୋବାର, ଚନ୍ଦ୍ର : କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, ତିଥି: ଅଷ୍ଟମୀ, ଦିବା ୧୧ଟା୩୮ ପରେ ନବମୀ, ନକ୍ଷତ୍ର: ଶତଭିଷା, ରାତ୍ର ୧୦ଟା୨୪ ପରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର, ଶୁଭ ସମୟ: ଦିବା ୮ଟା୨୯ରୁ ୧୦ଟା୧୦, ରାହୁକାଳ: ଦିବା ୬ଟା୪୨ରୁ ୮ଟା୧୭, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର : ମିଥୁନ ଓ ମୀନ ରାଶିର, ଘାତବାର: ମିଥୁନ ରାଶିର।