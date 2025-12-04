Advertisement
January 2026 grah gochar: ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନ, ରାଶି ଉପରେ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ

ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:21 PM IST

January 2026 grah gochar:  ନୂଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି (ମେଷଠୁ ମୀାନ)ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ଶୁକ୍ର ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବା ପରେ ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଗ୍ରହ ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ।

ଗ୍ରହ ରାଜକୁମାର ବୁଧ ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସଟିରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଗାମୀ ଅଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଛାୟା ଗ୍ରହ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ । ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବେ।

ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ, ଗ୍ରହ ରାଜକୁମାର ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କାରଣରୁ ପଞ୍ଚଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଏହି ଚଳନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚଳନ ସଂଯୋଗ ରହୁଛି । ଏହି ପଞ୍ଚଗ୍ରାହୀ ଯୋଗକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳନ ମଧ୍ୟରେ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି । ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୬ ରେ ଶନି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ସେହିପରି ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମକର ରାଶିରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏହି ଚଳନ କିଛି ରାଶିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ

