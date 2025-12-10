Advertisement
Jupiter Transit 2026: ୨୦୨୬ରେ ଦୁଇ ଥର ନକ୍ଷତ୍ର ବଦଳାଇବେ ଗୁରୁ, ମାଲାମାଲ ହେବେ ୩ ରାଶି

ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଗୋଚର ହୁଏ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି 2026 ବର୍ଷର ଶାସକ ମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:25 AM IST

Jupiter Transit 2026: ୨୦୨୬ରେ ଦୁଇ ଥର ନକ୍ଷତ୍ର ବଦଳାଇବେ ଗୁରୁ, ମାଲାମାଲ ହେବେ ୩ ରାଶି

Jupiter Transit 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଗୋଚର ହୁଏ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି 2026 ବର୍ଷର ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ, 2026 ରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ, ବୃହସ୍ପତି ଦୁଇଥର ଗୋଚର କରିବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ।

ପ୍ରଥମ ଗୋଚର: ମଙ୍ଗଳବାର, ଜୁନ୍ ୨, ୨୦୨୬, ରାତି ୨:୨୫ ସମୟରେ, ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ରାଶି, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଭାବନା ଏବଂ ମାନସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୋଚର: ଶନିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୨୬, ଦିନ ୧୨:୫୦ ସମୟରେ, ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି, ଯାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ତେଣୁ, ଏହି ବର୍ଷ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଗୋଚର କିଛି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।

ସିଂହ ରାଶି: ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଲାଭ ଆଣିବ, ପୂର୍ବ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାରିଅର ପଦବୀ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖୁସି ମିଳିବ, ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ଭ୍ରମଣ ସହିତ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ।

ଧନୁ ରାଶି: ୨୦୨୬ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଧନୁ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ। ନୂତନ ନିବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ୨୦୨୬ ରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ମୀନ ରାଶି: ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ, 2026 ବର୍ଷ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଘର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ବର୍ଷ, ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ନିବେଶରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶେଷକରି ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବିରାଜମାନ କରିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସମୟ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।

ତଥ୍ୟ- ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀ,ପ୍ଲଟ ନମ୍ୱର ଏଚଆଇଜି, ୧/୧୨ ବିଡିଏ କଲୋନୀ ଏଲଏନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୭୫୧୦୧୬ 

Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।

