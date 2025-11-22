Jupiter Transit 2026: ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ, ୧୨ ରାଶିରୁ କିଏ ପାଇବେ ଧନ? ଜାଣନ୍ତୁ

Guru Grah Gochar 2026: ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ, କ୍ୟାରିଅରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ।
Jupiter Transit: ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ପ୍ରତିଗାମୀ ଗ୍ରହମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିରେ ଫଳାଫଳ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଜୀବନର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇବେ।
ମେଷ ରାଶି 2026 ରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭଫଳ ଆଣିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତୃତୀୟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ସିଧାସଳଖ ରହିବା କାରଣରୁ ସାହସ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା ଏବଂ କର୍ମର ଫଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ । ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଛୋଟ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
ମିଥୁନ ରାଶି ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଚଳନ 2026 ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ରାଜନେତା, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଶାସକ, ପରିଷଦର ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହଭାଗୀତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିଛା ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ସିଧାସଳଖ ଜୀବନର ଗଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଧ୍ୟାନ, ପୂଜା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୁରୁଣା ବିବାଦ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସକ୍ଷ ହେବେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ।
ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାକୁ ତୀବ୍ର କରିବ। କ୍ୟାରିଅର ସୃଜନଶୀଳତା, ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରିପକ୍ୱ ହେବେ ।
କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବାକ୍ଶକ୍ତିର ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିଥାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିକ୍ରୟ, ଜନସମ୍ପର୍କ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଘରର ପରିବେଶ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ ରାଶି ୨୦୨୬ରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପଦବୀ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଥିଲେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଗବେଷଣାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହିତ, ଆପଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ତୁଳା ରାଶି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଜୀବନରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଗବେଷଣା, ଔଷଧ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ବୀମା, ଟିକସ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ଧନୁ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଭାଗୀତା । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତାରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ସାର୍ବଜନୀନ କାରବାର, ଗ୍ରାହକ ସେବା, ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମକର ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅଣାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। କୋର୍ଟ ମାମଲା କିମ୍ବା ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତି ସଫଳ ହେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଘର, ଯାନବାହାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ଘର ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ନୂତନ ଘର କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ।
ମୀନ ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଲେଖା, ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ।
