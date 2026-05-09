Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3210955
Zee OdishaOdisha Astrologylucky zodiac sign: ସୁନାଫ ଯୋଗର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ, ଏହିସବୁ ରାଶି ପାଇବେ ଲାଭ

lucky zodiac sign: ସୁନାଫ ଯୋଗର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ, ଏହିସବୁ ରାଶି ପାଇବେ ଲାଭ

ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଶୁଭ "ସୁନାଫ ଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ "ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ" ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 08:51 PM IST

Trending Photos

lucky zodiac sign: ସୁନାଫ ଯୋଗର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ, ଏହିସବୁ ରାଶି ପାଇବେ ଲାଭ

lucky zodiac sign: ୧୦ ମଇ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ହେବ । ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଚଳନ ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ "ନବମ-ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ" (୯-୫ ଦିଗ) ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଫଳ ପଢନ୍ତୁ।

ମେଷ ରାଶି
ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ । ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ।

ବୃଷ ରାଶି
ରବିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସ ଗଭୀର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ । ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । 

Add Zee News as a Preferred Source

ମିଥୁନ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ହେବ। ବୃତ୍ତିଗତ ତଥା ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ । ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବଢିବ। କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢିବ ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । 

ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଶାସକ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଘରୁ ଚଳନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବ । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ରୋଜଗାର ବଢିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। 

ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନଟିଏ । ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 

ବିଛା ରାଶି
ଦିନଟି ସୁଖଦ ହେବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ପରିବାର ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ ।

ଧନୁ ରାଶି
ବିପଦ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ରୋଜଗାର ଭଲ ରହିବ । କିରାଣା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦିନଟି ସୁଖଦ ହେବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ ।  କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି।

ମକର ରାଶି
ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ । ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରରୁଣା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ତରବରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ କିଛି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।

ମୀନ ରାଶି
ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦିନଟି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପଡିପାରେ । ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- Weekly Lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବ

Also Read- Gold Rate Weekly: ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ବଦଳିଗଲା ସୁନା ସହ ରୂପା ଦର

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Lucky Zodiac Sign
lucky zodiac sign: ସୁନାଫ ଯୋଗର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ, ଏହିସବୁ ରାଶି ପାଇବେ ଲାଭ
HIV cases
୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ମାମଲା ୨୦୦% ବୃଦ୍ଧି
Odia News
ପଞ୍ଜାବ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ED
top 10 news today
Top 10 News: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ, ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odia News
Crime News: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ୬ଜଣ ଗିରଫ