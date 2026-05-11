lucky zodiac sign: ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଏହିସବୁ ରାଶି ପାଇବେ ଲାଭ

Mangal Surya yuti: ମେଷ, ମିଥୁନ, ବିଛା, ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
Trending Photos
Aditya mangal yog: ୧୨ ମଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ବାହାରି ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର (ମଧ୍ୟ) ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଫଳରେ ଶୁଭ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ରାଶି ମେଷ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଏବଂ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ ଉଭୟ ଗଠନ ହେବ । ୧୨ ମଇ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ନିଜ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶାସକ ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ କ୍ୟାରିଅରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦିନଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିତିବ । ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦ ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ତରବରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ନିଜ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ ହେବ । କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ସହିତ ମୀନ ରାଶି ଦେଇ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଔଷଧ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ ।
ସିଂହ ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଦିନଟିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସାହସର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । କୌଣସି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିପାରେ । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ କମ୍ କୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉଭୟରେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଚଳନ କରିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶରୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ପଞ୍ଚମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ଚାକିରି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ । ଅତୀତରେ କରିଥିବା କାମରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।
ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ଦିନ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । ପୈତୃକ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଫେଲ୍ ମାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଗତିଶୀଳ ହେବ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିବା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗରୁ ବିଷ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଦିନଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
Also Read- ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
Also Read- Gold Rate: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ ପରେ ଖସିଲା ଦର, ୨୪ରୁ ୧୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦାମ...