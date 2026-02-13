Lucky Zodiac Sign: ୧୪ ଫେବୃଆରୀ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Lucky Zodiac Sign 14th February 2026: ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।
Lucky Zodiac Sign 14th February 2026: ୧୪ ଫେବୃଆରୀ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଚଳନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାଷାଢାରୁ ଉତ୍ତରାଷାଢାକୁ ଚଳନ କରିବେ । ଫଳରେ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ସୁନାଫା ସହିତ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ଦିନଟିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ। ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଏବଂ ଖୁସିର ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବିରାଜମାନ କରିବ। ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୋଷାକ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ । କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୁଳ ଫଳାଫଳ ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିବ।
ସିଂହ ରାଶି
ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉପହାର ମିଳିପାରେ ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଦୟାଳୁ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଜ କୂଟନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ମାଆଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଧିରେ ଧିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ମକର ରାଶି
ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦିନଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇ ପାରିବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
