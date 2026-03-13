Lucky Zodiac Sign: ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନାଫ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ଦିନଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ
Lucky zodiac sign 14th March 2026: ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ଦିନ ମକର ରାଶି ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ କାରଣରୁ ସୁନାଫା ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେଇ ଚଳନ କରିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ । ଉତ୍ତରାଷାଦ ନକ୍ଷତ୍ର କାରଣରୁ ବାରିଣୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କର୍ମଗୃହରେ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଦକ୍ଷତା କାରଣରୁ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିବ । ଘରୋଇ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦିନଟି ସପକ୍ଷରେ ରହିବ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । ଭାଗ୍ୟଗୃହରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ । ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସହଭାଗୀତାରେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ହେବ । ନିଜ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ବଢିବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ । ଖୁସିର ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ରହିବ । ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଉଚିତ।
ମକର ରାଶି
ଦିନଟିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
