Lucky Zodiac Sign: ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ଦିନଟିରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ
Lucky Zodiac Sign 15th March 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ଚଳନ ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଫଳରେ 'ବଶିଷ୍ଠ ଯୋଗ' ଗଠନ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନ ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ 'କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ' ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଦିନଟିରେ 'ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ' ଏବଂ 'ବଶି ଯୋଗ' ଉଭୟ ଗଠନ ହେବ ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ସ୍ଥଗିତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ କଥାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ । କର୍ମ ଘର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିଦେବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସର ବଢିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ନିଜ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା କାରଣରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଦିନଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ନିଜ କଥା ଶୈଳୀରେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ । ଦିନଟିରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ମା କିମ୍ବା ମାମୁଁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର ବଢିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଘରେ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ । ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ । ବିଦେଶ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ନିଜ ଅହଂକାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
