ସୋମବାର କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:49 PM IST

Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 16 February 2026: ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖ ସୋମବାରର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଚଳନ କରିବେ। ଧନ ଯୋଗ ଦିନଟିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବେ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶିକୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ଏଥିସହ ସୁନାଫା ଏବଂ ଉଭୟଚାରୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । 

ମେଷ ରାଶି
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଲାଭବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିଜ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଚତୁରତାର ଦିନ ହେବ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ନିଜ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଫସି ରହିଥିଲେ ତାହା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆପମଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାଆଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।

ତୁଳା ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ସଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କାମ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଓ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ବିଫଳ ହେବେ । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ । ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ବିଛା ରାଶି
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ । ଦିନଟିରେ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । କ୍ୟାରିଅରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ । ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବିଦେଶୀ କାମ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ଆଣିଦେବ । ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇ ଉପକୃତ ହେବେ। ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେବ । ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

