lucky zodiac sign: ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଧନ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ

lucky zodiac sign 17th March 2026: ମେଷ, ମିଥୁନ, ତୁଳା, ବିଛା, ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
lucky zodiac sign 17th March 2026: ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 'ଧନ ଯୋଗ' ଗଠନ ହେବ । ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶୁଭ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ଶୁଭ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦୃଢ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଶେଷ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅନୁକୂଳ ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ମଙ୍ଗଳବାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦିନଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ । କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ତୁଳା ରାଶି
ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭ ହେବ। ନିଜ ଚତୁରତା କାରଣରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି କାମ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିବା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ନିଜ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ବିଛା ରାଶି
ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଭୌତିକ ସୁଖ ଆଣିଦେବ । ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ । ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବେ । ରାହୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ମଙ୍ଗଳବାର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ତଥା ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅତୀତରେ କରିଥିବା ନିବେଶ ଲାଭ ଦେଇପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଲାଭବାନ ହେବେ । କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
