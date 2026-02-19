Advertisement
Lucky Zodiac Sign: ୨୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ବୃଷ, ସିଂହ, ବିଛା, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:46 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 20th February 2026: ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଫାଲଗୁଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନରାତି ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ବିଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଏବଂ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ । ଯାହା ବିଷଯୋଗର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏକ ଅନଫ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେଉଛି । ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ, ସାଧ୍ୟଯୋଗ, ରବି ଯୋଗ ଏବଂ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗରେ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ଆସିବ। 

ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭଫଳ ଆଣିବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଚତୁରତାର ସହ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପିତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।

ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସପ୍ତମ ଘରର ଶାସକ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହିତ ମଜାଦାର ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ।

ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। କାମ ଅପେକ୍ଷା ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଆପଣ ଦିନଟିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ । ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ।

ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ଦିନ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ । ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ।

ମୀନ ରାଶି
ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

