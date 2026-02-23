Advertisement
Zee OdishaOdisha AstrologyLucky zodiac sign: ୨୪ ଫେବୃଆରୀରେ ଗୌରୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Lucky zodiac sign: ୨୪ ଫେବୃଆରୀରେ ଗୌରୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Lucky zodiac sign 24 February 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:55 PM IST

Lucky zodiac sign 24 February 2026: ୨୪ ଫେବୃଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାରର ଶାସକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛି। ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଦିନଟିରେ ଗୌରୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଏଥିସହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଥିବାରୁ ଅନାପ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହିସବୁ ଶୁଭଯୋଗ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। 

ମେଷ ରାଶି
ଫେବୃଆରୀ ୨୪ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ । ଶାସକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ଘରେ ଲାଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯୋଜନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ସାହସର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ।  ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ।

ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଶାସନ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଗଠନ  କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ । କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ । ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଗ୍ରହ ଆୟ ଗୃହରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି । ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫେରି ପାଇବେ । ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ।

ତୁଳା ରାଶି
ଦିନଟି ଅନେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜମି ବାଡି ମାମଲା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

