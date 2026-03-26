Lucky Zodiac Sign: ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ

ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
Lucky Zodiac Sign: ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ । ଦିନଟିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମେଷ ରାଶି ଦେଇ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଜ ରାଶି କର୍କଟରେ ଚଳନ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶି ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ପ୍ରଭାବରେ ଶୁଭ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ।ବୃଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଯୋଗ ଗଠନରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଭୌତିକ ସୁଖସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାକୁ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ପରିବାରରୁ ତଥା ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
ମକର ରାଶି
ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦିନଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ଲାଭଜନକ ହେବ । ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏକ ଭଲ ଡିଲ୍ ହୋଇପାରେ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ ତଥା ଆଇନଗତ ବିବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
