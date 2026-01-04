Lucky Zodiac Sign: ୦୫ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ

Lucky Zodiac Sign 5th january 2026: ଜାନୁଆରୀ ୫, ୨୦୨୬ ମାଘ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ । ଦିନଟି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ।
Lucky Zodiac Sign 5th january 2026: ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜାନୁଆରୀ ୫, ୨୦୨୬ରେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ ।
ମେଷ ରାଶି
ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ ରାଶି
ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭ । ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି । ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ତରବରରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।
କର୍କଟ ରାଶି
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ । ଆପଣ ମନର ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସିଂହ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ। ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣ ଦିନଟିରେ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ।
ତୁଳା ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ମନୋଭାବରେ ରଖିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ରହିପାରେ । କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭ ଆଣିଦେବ । ସଭିଙ୍କ ସହ ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ରତାର ସହ କଥା ହେବା ଭଲ ।
ବିଛା ରାଶି
ଦିନଟି କିଛି ଭଲ ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ନିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ । କାହା ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ମନ ଖୁସି ରହିବ ।
ଧନୁ ରାଶି
ଦିନସାରା କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ପାଇବେ। ଥକାପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ।
ମକର ରାଶି
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ମନୋଭାବ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଦିନସାରା ମନ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଦୂରଯାତ୍ରା ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ ରାଶି
କୌଣସି ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରର ପରିବେଶ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
