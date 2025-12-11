Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ମେଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ବିଛା ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
Trending Photos
Top 5 Lucky Zodiac Sign, 12 December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ଶୁକ୍ରବାର ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି । ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ସମଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ। ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ସାହସର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ଲୁହା ଏବଂ ଧାତୁ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ନିଜ ଦକ୍ଷତାରେ କଷ୍ଟକର କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଜନକ ଫଳ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦିନଟିରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । ନିଜ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପରିବାର ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ କରିଥିବା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇବେ । ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୈଷୟିକ କିମ୍ବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କାମ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ରୋଜଗାରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । ଏକାଧିକ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ସାହସର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ ।
ମକର ରାଶି
ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବ । କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଭଲ ଲାଭ ଆଣିପାରେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
Also Read- FIH Hockey: ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ ପରେ ହକି ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Also Read- Gold Rate: ଅଳଙ୍କାର କିଣୁଥିଲେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ, ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ହେଲା...