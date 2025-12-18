Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ୫ ରାଶି

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 19 December 2025: ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
Top 5 Lucky Zodiac Sign, 19 December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ଶୁକ୍ରବାର ପୌଷ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା । ଦିନଟିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରୁ ବାହାରି ଧନୁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ ବିଛା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦିନଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଶୁଭ ଭାଶୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ ।
ମେଷ ରାଶି
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଫଳାଫଳ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ନିଜ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ବଢିବେ। କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଡେଟରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତଥା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସହ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ। ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ନିଜ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଭ ପାଇବେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଧିରେ ଧିରେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିବ ।
ବିଛା ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଲାଭ ଆଣିଦେବ । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଯାନବାହାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । କୌଣସି ସୁତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ରୋଜଗାରରେ ବଡ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏକାଧିକ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆଶା କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । କୌଣସି ସୁତ୍ରରୁ ଉପହାର ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଅତୁଟ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭ ଆଣିଦେବ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
