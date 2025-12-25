Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରେ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 26 December 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ ।
Top 5 Lucky Zodiac Sign, 26 December 2026: ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ଶୁକ୍ରବାର ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଷଷ୍ଠୀ ପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି । ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଚଳନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବା ଫଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ଶତଭିଷା ପରେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ସଂଯୋଗରୁ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବୃଷ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମେତ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପାଇବେ ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ମୃତି ସାଉଣ୍ଟିବେ । ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ପୂର୍ବ ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉପହାର ମିଳିପାରେ ।
ସିଂହ ରାଶି
ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବ। ଘରେ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମନପସନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢାଇବ। ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ହେବା କାରଣରୁ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କୋର୍ଟ କଚେରି ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
