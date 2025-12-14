Advertisement
Odisha Astrology

Lucky Zodiac Sign: ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ତୁଳା ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:01 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 15th December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ସୋମବାର ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ । ଦିନଟି ପୌଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନରାତି ତୁଳା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଭଳି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ସୁନାପ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଶୁଭ ବାଶୀ ଯୋଗ ଗଠନ କରୁଛି। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୋମବାର ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ପୂର୍ବ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ଚାପ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଦିନଟିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।

ସିଂହ ରାଶି
ଦିନଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ଶାକାର ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସଫଳ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥିଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ।

ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିଯୁକ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ଘର କିମ୍ବା ଜମିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୈବାହିକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।

ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ କାମରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ମିଳିବ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

