Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୮ରେ ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

କର୍କଟ, ତୁଳା, ଧନୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:23 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 8 December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୮, ସୋମବାର ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି। ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଦିନରାତି ଚଳନ କରିବେ। ସୋମବାର ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶଶି ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷର ଶେଷ ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗର ଗଠନ ସହିତ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ଏବଂ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଗଠନ କରିବ। 

ମିଥୁନ ରାଶି
କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଦିନଟିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସୁଖଦ ହେବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।

କର୍କଟ ରାଶି
ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ରହିଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ।

ଧନୁ ରାଶି
ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବ କାମରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ । ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ସରକାରୀ କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢିବ ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦିନ । ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ । କିଛି ସ୍ଥଗିତ କାମ ଶେଷ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

