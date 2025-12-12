Advertisement
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ଧନୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:40 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 13th December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ଶନିବାର ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ନବମ ଦିନ। ଶନିବାରର ଶାସକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି । ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ଦିନଟିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। 

ମିଥୁନ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କରିଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି କାମ ଶେଷ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରେ ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭର ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହାସଲ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଜଣେ ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଥିଲେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ।

ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ହେବ । ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଦୂରଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ରହିଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉପହାର ମଳିପାରେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ । ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ।

ଧନୁ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କୌଣସି କଷ୍ଟକର କାମକୁ ସହଜରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ନିଜ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ । ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇପାରନ୍ତି । ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଚତୁରତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରେ । ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

