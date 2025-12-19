Advertisement
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 20 December 2025: ଦିନଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:12 PM IST

Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 20 December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ଦିନଟିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି । ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନୁ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ମେଷ ଏବଂ ମିଥୁନ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।

ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ। ପିତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ଶାକାର ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ରୋଜଗାର ବଢିବା କାରଣରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।

ସିଂହ ରାଶି
ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଖୁସି ହେବେ।

ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରେ । ସୁନା ଏବଂ ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡିତ କାମ କରୁଥିଲେ ରୋଜଗାର ଅଧିକ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ ।

ମୀନ ରାଶି
ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଅନେକ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଦିନଟି ଅଧିକ ଶୁଭ । ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଡିଲ୍ ମିଳିପାରେ। 

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

