Lucky Zodiac Sign: ୧୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 14th December 2025:  ମେଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:20 PM IST

Lucky Zodiac Sign: ୧୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 14th December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ରବିବାର ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି । ଦିନଟିର ଶାସନ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବା ପରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସମଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦିନଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଂଯୋଗ ଶୋଭନ, ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ସମେତ ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି ।

ମେଷ ରାଶି
ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ବହୁତ ଶୁଭ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଦିନଟିରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି।

କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖର ଦିନ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । କୌଣସି କାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁଲି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ । ନୂଆ ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଦିନଟି ଅଧିକ ଶୁଭପ୍ରଦ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।

ବିଛା ରାଶି
ରବିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ । ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଘରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। 

ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଦାୟକ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହେବେ । ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ । ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ ।

