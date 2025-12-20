Advertisement
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ରେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:21 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 21th December2025: ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ରବିବାର ପୌଷ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଦିନଟିରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଶୁଭ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୂର୍ବାଷାଢା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରୁ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଦିନଟିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗର ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣରୁ ବୃଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ବୃଷ ରାଶି
ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଶୁଭ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କିରାଣା, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପୋଷାକ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ବିବାଦ ଥିଲେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦବ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ଅଟକିଥିଲେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ କାରଣରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ । କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏକ ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।

ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ । ନିଜ ଚତୁରତାରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମିଳନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଜନକ ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ହୋଟେଲ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଜନକ ଫଳାଫଳ ଦେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଆୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

