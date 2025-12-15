Advertisement
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:03 PM IST

Trending Photos

Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 16th December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ପୌଷ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ୱାତୀ ପରେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ସହ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ରହୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ।

ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବରୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ବୃଷ ରାଶି
ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । ଏକ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ଶାକାର ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । କୌଣସି ସୁତ୍ରରୁ ଏକ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ନିଜ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା କାରଣରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଯଦି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି ସୁତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ସୁତ୍ରରୁ ଲାଭ ଆଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାମରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପୋଷାକ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସାହସର ସହ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଭଲ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚତୁରତାର ସହ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। କୌଣସି ସରକାରୀ କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରାମଦାୟକ ହେବ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

