Lucky Zodiac Sign: ୨୩ ଡିସେମ୍ବରରେ ୨ଟି ଶୁଭ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 23 December2025: ଦିନଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:10 PM IST

Trending Photos

Lucky Zodiac Sign: ୨୩ ଡିସେମ୍ବରରେ ୨ଟି ଶୁଭ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 23 December2025: ୨୩ ଡିସେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ପୌଷ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି । ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଏକ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଧନୁ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସମସପ୍ତକ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ଏଥିସହ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ରବି ଯୋଗର ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରେ ଘଟିବ। ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ତୁଳା ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

ବୃଷ ରାଶି
କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଳୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣ କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବ। ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଶେଷ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ମନ ଖୁସି ହେବା ପରି କିଛି ଖବର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ । ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବଢିବ । ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ରୋଜଗାର ବଢିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ।

ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦିନ । କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ପ୍ରିୟ ତଥା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ।

ତୁଳା ରାଶି
ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କେହି ନିଜ ଲୋକ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ନିଜ ଚତୁରତାରୁ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ। ସରକାରୀ କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢିବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ଉଭୟ ଲାଭ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।

ମୀନ ରାଶି
ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଭୌତିକ ସୁବିଧା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ । କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

