Lucky Zodiac Sign: ୯ ଡିସେମ୍ବରରେ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 9 December 2025:  ମେଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:20 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 9 December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ପୌଷ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଦିନଟିର ଶାସକ ଦେବତା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ । ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଆନଫା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମସପ୍ତକରେ ରହିବେ। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରୁ ଐନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଏବଂ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ। 

ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁସି ଆଣିଦେବ । ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ବିଛା ରାଶି
ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଯାନବାହାନ କିଣିପାରନ୍ତି । ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।

ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

