lucky zodiac sign: ୯ ମଇରେ ଉଭୟଚାରୀ ଯୋଗ, ଏହି ରାଶିକୁ ଲାଭ

ଶନିବାର ମେଷ, ବୃଷ ଏବଂ ମିଥୁନ ସମେତ ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।
Trending Photos
lucky zodiac sign Ubhayachari yog: ୯ ମଇ ଶନିବାର ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ୯ ମଇରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଶୁଭ ଉଭୟଚାରୀ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ରାଶିଫଳ ଜାଣନ୍ତୁ
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୯ ମଇ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ତାହା ଶେଷ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ । ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ ରାଶି
ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ କାରଣରୁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। ଶାସକ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଘରୁ ଚଳନ କରୁଛି । ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ । ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଲାଭରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କିଛି କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ।
ତୁଳା ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । କିଛି ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରୋଜଗାର ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
ବିଛା ରାଶି
ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନୂଆ ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବଢିବ । ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ । ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ଧନୁ ରାଶି
ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ । ଶାସକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ଦିଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ରୋଜଗାରରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ।
ମକର ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ହେଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ନେଇପାରିବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଫେରି ପାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଦିନଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଆଣିଦେବ । ନିଜ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ। କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ରୋଜଗାର ସ୍ଥିର ରହିବ। ନିଜର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
Also Read- Gold Rate: 24K ଏବଂ 22K ସୁନା ଦର ତାଜା ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଖସିଲା ନା ବଢିଲା
Also Read- ସାରା ଦେଶରୁ ବାଛି ବାଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ- ଅମିତ ଶାହ