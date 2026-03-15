Lucky Zodiac Signs: ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର, ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ୫ ରାଶି

Lucky Zodiac Signs 16th March 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଶୁଭଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।
Lucky Zodiac Signs 16th March 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୋମବାର ଦିନ ଅନେକ ଶୁଭଯୋଗ ଗଠିତ ହେଉଛି । ଦିନଟି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାର ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇବେ ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଦୂରଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଟି ଉଦ୍ୟମରେ ସକରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବ । ଘରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ । ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢିଉଠିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପରିବାରରେ କାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ତାହା ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥତା ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆୟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଫିଟିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିବେ । ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇବ ।
ମକର ରାଶି
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ନିଜ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦଢ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ଧିରେ ଧିରେ ଦୂର ହେବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
