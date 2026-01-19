Magh Gupt Navratri: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଘ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରୀ

Trending Photos
Magh Gupt Navratri: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୯, ୨୦୨୬ ସୋମବାର, ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ (ମୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ)ର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ମାଘ ମାସର ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମାଘ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିକୁ ସାଧାରଣ ନବରାତ୍ରିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ବିଚକ୍ଷଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ।
କଳସ ସ୍ଥାପନର ଶୁଭ ସମୟ
ଆଜି କଳସ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ମା' ଦଶଭୂଜାଙ୍କ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ପୂଜା କରାଯିବ। କଳସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ ୬ଟା ୪୧ ମିନିଟରୁ ୮ଟା ୦୧ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳ ୧୧ଟା ୩୯ ମିନିଟରୁ ୧୨ଟା ୨୨ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିରେ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ।
ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି ଶୁଭଯୋଗ
ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ କଳଶ ସ୍ଥାପନାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ସକାଳ ୧୧ଟା ୫୨ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳ ୭ଟା ୧୪ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣେ ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସାଧନା
୨୦୨୬ ମାଘ ମାସର ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରି ୨୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମାତା ଦେବୀଙ୍କ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯିବ। କେବଳ ନଅ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପୂଜାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମା ତାରା, ତୃତୀୟ ଦିନ ମା ତ୍ରିପୁରୁସନ୍ଦରୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମା ଚିନ୍ନାସ୍ତା, ଷଷ୍ଠ ଦିନ ମା ତ୍ରିପୁର ଭୈରବୀ, ସପ୍ତମ ଦିନ ମା ଧୁମାବତୀ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମା ବଗଳାମୁଖି, ନବମ ଦିନରେ ମା ମାତଙ୍ଗୀ ଓ ଦଶମ ଦିନ ମା କମଳାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପବାସ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ପାଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ସଫଳତା ମିଳେ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ଏହି କାରଣରୁ କରାଯାଇଥାଏ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ପୂଜା
ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାକୁ ଆଦିଶକ୍ତି, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦଶଟି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଦିଗ, ସମୟ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଅଛି।
ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଭୌତିକ ସୁଖ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି, ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଏହା ଭୟ, ଶତ୍ରୁ ବାଧା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଜୀବନର ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ - ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ସଫଳତାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାର କୃପା ଦ୍ୱାରା, ସାଧକ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ରୂପ ଆଦିଶକ୍ତିର ଭିନ୍ନତା, ଯିଏ ସାଧକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।