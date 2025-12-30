Surya Gochar 2026: ୧୨ ମାସ ପରେ ରାଶି ବଦଳାଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଚମକିବ ୪ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ

Trending Photos
Surya Gochar 2026:ନୂତନ ବର୍ଷରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ମାସ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ୧୪ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ବୁଧବାର ଦିନ ୩ଟା ୧୩ ମିନିଟ ସମୟରେ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ।
ମେଷ ରାଶି
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ହେତୁ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି
ସିଂହ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେବ।
ବିଛା ରାଶି
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ଧନୁ ରାଶି
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ତଥ୍ୟ- ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀ,ପ୍ଲଟ ନମ୍ୱର ଏଚଆଇଜି, ୧/୧୨ ବିଡିଏ କଲୋନୀ ଏଲଏନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୭୫୧୦୧୬
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।