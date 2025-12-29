Tarot Card Reading: ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗରୁ ସିଂହ ତୁଳା ସହ ଏହି ରାଶିକୁ ଲାଭ

Advertisement
Tarot Card Reading, 30 December 2025: ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶୁଭ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:06 PM IST

Tarot Card Reading, 30 December 2025: ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଦିନଟିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଫଳରେ ସିଂହ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ସମେତ ଚାରୋଟି ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।

ମେଷ ରାଶି
ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।

ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନିଜ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି।

ମିଥୁନ ରାଶି
ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ । ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଚୟ ସୀମିତ ହେବ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିପାରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ।

ସିଂହ ରାଶି
ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଠା କଥା କହି ଅନ୍ୟର ମନ ଜିଣିପାରିବେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ କାମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ।

ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାଭାସ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ । କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।

ବିଛା ରାଶି
ଦିନଟିରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇପାରିବ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ।

ଧନୁ ରାଶି
ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ । ନିଜ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି କ୍ୟାରିଅରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ସୁଧ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ମକର ରାଶି
ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ହେବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଏବଂ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।

ମୀନ ରାଶି
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

