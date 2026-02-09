Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3103830
Zee OdishaOdisha AstrologyLucky Zodiac Sign: ୧୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Lucky Zodiac Sign: ୧୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:06 PM IST

Trending Photos

Lucky Zodiac Sign: ୧୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 10th February 2026: ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ଶାସକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମକର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ଫଳରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ଏବଂ ରାତି ବିଛା ରାଶି ଦେଇ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ଚଳନ କରିବା କାରଣରୁ ସମଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ମଙ୍ଗଳବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଶାଖା ଏବଂ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରୁ ଧ୍ରୁବ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।  ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣି ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବ। ଏକ ଲାଭଜନକ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ଶାକାର ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ନୂଆ ଯାନବାହାନ କିଣଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

ମକର ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ରୋଜଗାର ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖେଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।

ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କିଛି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ । ନିଜ ଚତୁରତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନିବେଶକୁ ଏଡାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- Gold Rate: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣୁଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ ସୂଚନା...

Also Read- Aadhaar: ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସେଟିଂସ୍‌ରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sachin Ramchandra Jadhav
Odisha News: କୃଷି ବିଭାଗର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ
Odisha government
ବଦଳିବ କଟକର ଚେହେରା: ସହର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ‘ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍’, ଏନଏଚ୍‌-୫୫ ହେବ ୬ ଲେନ୍
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ୧୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
FIH Men's Hockey Pro League
"ରାଉରକେଲାରେ ହକି ମହୋତ୍ସବ: ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍-୩ ଟିମ୍
Naveen Patnaik
'ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି', ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ