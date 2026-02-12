Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3107422
Zee OdishaOdisha Astrologylucky Zodiac Sign: ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର, ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

lucky Zodiac Sign: ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର, ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ବିଛା ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:39 PM IST

Trending Photos

lucky Zodiac Sign: ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର, ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 lucky Zodiac Sign 13th February 2026: ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନରାତି ଧନୁ ରାଶି ଦେଇ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଚଳନ ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସାମଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବା କାରଣରୁ ଉଭୟଚାରୀ ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ ।

ମେଷ ରାଶି
୧୩ ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ । ସତର୍କ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ । ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ । ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ଅନେକ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଦିନଟିରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଏକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସିଂହ ରାଶି
ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ପୂର୍ବ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିଜ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କାରଣରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ।

ବିଛା ରାଶି
ଗ୍ରହ ଚଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ । ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିପାରେ। ପୋଷାକ ଏବଂ ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

ଧନୁ ରାଶି
ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ଭଲ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଦିନଟିରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- Gold Silver Rate: ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ୧,୬୦,୪୦୦ ଖସିଲା ରୂପା, ସୁନା...

Also Read- Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

vigilance raid
Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର
Russia WhatsApp ban
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌କୁ ବ୍ୟାନ୍‌ କଲା ଋଷିଆ
UPSC
UPSC:ଦେଶରେ IAS ଓ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ଅଭାବ; ଖାଲି ପଡିଛି ୨୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ!
Odisha news
Odisha News: ସ୍କୁଲରେ ମଦ ପିଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ୨ ଛାତ୍ର
New Income Tax Rules 2026
ନୂତନ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା କମିବ? ଜାଣନ୍ତୁ