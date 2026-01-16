Lucky Zodiac Sign: ୧୭ ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 17 January 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ବୃଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ତୁଳା ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଉପକୃତ ହେବେ ।
Top 5 Lucky Zodiac Sign, 17 January 2026: ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ଶନିବାର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି । ଦିନଟିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଶିବ । ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନରାତି ଧନୁ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ବୁଧ ଧନୁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନାଫ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ପୂର୍ବାଷାଢା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗ ରହୁଛି ।
ବୃଷ ରାଶି
ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇପାରିବେ । ନିଜ ଦକ୍ଷତାରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ପ୍ରତ୍ୟକ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ । ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । ଆପଣ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ । ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ । ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ।
ତୁଳା ରାଶି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମଜବୁତ ହେବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।
ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭଲରେ ହେଇଯିବ । ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ନିଜ କଳା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବିରାଜମାନ କରିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଡେଟ୍ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
