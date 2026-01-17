Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରହର ମହା ସଂଯୋଗ, ବୃଷ ସହ ଏହି ରାଶିକୁ ଶୁଭଫଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 18 January 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।
Top 5 Lucky Zodiac Sign, 18th January 2026: ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ରବିବାର ମାଘ ମାସ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା । ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ମାଘ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅର୍ଦ୍ଧୋଦୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ କଳା ନିଧି ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ମକର ରାଶିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମକର ରାଶିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ଉତ୍ତରାଷାଢା ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ବ୍ୟତିପାତ ଏବଂ ହର୍ଷଣ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବ । ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିଦେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ରୋଜଗାର ବଢିବ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦିନ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ । କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପୋଷାକ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ମିଳିବ।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଲୁହା ଏବଂ ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରୁଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବିଶେଷ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ।
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବେ । ବିଶେଷ ଭାବରେ କିରାଣା ଏବଂ ପୋଷାକ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
