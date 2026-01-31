Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3093030
Zee OdishaOdisha AstrologyLucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ଦିନଟିରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:40 PM IST

Trending Photos

Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 1st february 2026: ଫେବୃଆରୀ ୧, ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦିନ ଏବଂ ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ସେମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ । ଦିନଟିରେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଧି ସମେତ ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଚଳନ କରିବା କାରଣରୁ ଆନଫା ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ରବିବାର ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗର ସଂଯୋଗ ତଥା ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବ। ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ।

ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ସୁତ୍ରରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିଶେଷକରି ପୋଷାକ ଏବଂ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଜଡିତ କାମ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ । କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୂରଯାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଦିନଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦିନ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ।

ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ ହେବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଦିନଟି ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।

ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସହିତ ଜଡିତ ଖୁସି ଆସିପାରେ । ଦିନଟିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- Gold Rate: ବଜେଟ୍ ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଦର ଖସିବ ନା ବଢିବ ? ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ...

Also Read- କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ପାଉଣା ଏବଂ DA କିପରି ଗଣନା କରାଯିବ? ଦୂର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

IAS
ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, ବିଶାଳ ଦେବ ଓ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି
crime news
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ASIଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ
Puri
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମାଆ ପୁଅ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା
Sunetra Pawar
Sunetra Pawar: ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...