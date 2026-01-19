Advertisement
Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ ଦ୍ୱୀପୁଷ୍କର ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 20th January 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:52 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 20th January 2026: ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ମଙ୍ଗଳବାର ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ । ଦିନଟିର ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍କଟମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ । ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମିଶ୍ରଣରୁ ଧନ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଏଥିସହ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ସ୍ଥିତି ରୁଚକ ରାଜ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରୁ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ସହ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପୁଷ୍କର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫଳରେ ମେଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇବେ । କୂଟନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିବ । ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ପିତା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟର ଦିନ । ନିଜ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଲାଭଜନକ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ।

କର୍କଟ ରାଶି
ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରେ। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପୂର୍ବ ନିବେଶରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।

କନ୍ୟା ରାଶି
କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ଦିନ । ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଫଳ ଦିନ କଟିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଦିନଟିରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ।

ମୀନ ରାଶି
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

