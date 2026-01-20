Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 21th January 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ ।
Top 5 Lucky Zodiac Sign, 21th January 2026: ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ବୁଧବାର ଦିନ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନ। ଗୌରୀ ତୃତୀୟା ତିଥିର ସଂଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦିନଟିରେ ଦେବୀ ଗୌରୀ ଏବଂ ଦେବତା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନରାତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବମ-ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏକ ସମ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରୁ ରବି ଯୋଗର ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ହେବ । ଫଳରେ ମେଷ, ମିଥୁନ, ତୁଳା, ବିଛା ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ନୂଆ ଘର ଏବଂ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ।
ତୁଳା ରାଶି
ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇବେ । ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏକାଧିକ ଉତ୍ସରୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ।
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଦିନ । କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଘରୋଇ ସୁଖ ଏବଂ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଉଭୟ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ । ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖୁସି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇବେ । ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଦିନଟି ଅଧିକ ଶୁଭ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
