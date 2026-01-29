Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୩୦ରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉଦୟ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Advertisement
Top 5 Lucky Zodiac Sign, 30th January 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:08 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 30th January 2026: ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମାଘ ମାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ । ଦିନଟିର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବ । ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଉଦିତ ହେବେ ଏବଂ ବୁଧ ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ । ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତିଗାମୀ ଗତିରେ ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥୁନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ମେଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ । 

ମେଷ ରାଶି
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବ। ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଅତୀତରେ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ନେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ । ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସହଭାଗୀତାରେ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ। ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନରୁ କାରଣରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ।

ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ସୁତ୍ରରୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୋଷାକ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ସୂତ୍ରରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ସୁତ୍ରରୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ । କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଦିନଟିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବେ । ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

