Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୩୧ରେ ଧନ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:54 PM IST

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 31th January 2026: ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ଶନିବାର ମୀନ ରାଶି ଦେଇ ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ହେଉଛି । ଶୁକ୍ର ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ବୁଧ ସହିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ । ବୁଧ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । ଏହି ଚଳନ ଗଜକେଶରୀ ସହିତ ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରୁ ରବି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବ । ବୃଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭ ଆଣିଦେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।

କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ ।

କନ୍ୟା ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ରୋଜଗାର ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଅତୀତର କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ।

ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରାଜଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ଦିନ । ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ନୂଆ ଯାନ ବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭ । ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ । କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ତଥା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

