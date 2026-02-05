Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୬ରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ, ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ

Top 5 Lucky Zodiac Sign, 6 February 2026: ଦିନଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ।
Top 5 Lucky Zodiac Sign, 6 February 2026: ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଫାଲଗୁଣ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାରର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚଳନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରୁ ଧୃତିମାନ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଶିର କର୍ମଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କଷ୍ଟକର କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ହରାଇଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଖଦ ଦିନ ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ଚଳନ କରିବା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଧାତୁ କାମ ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦିନଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାଦାର ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରୀ ସେବାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ହେବେ । ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭ ଏବଂ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ । ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
