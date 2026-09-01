Venus Transit 2026: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨ରୁ ଫିଟିବ ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ !

Shukra Gochar 2026: ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଳାସ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ୨୩ରୁ ୩୦ ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ରାଶି ତୁଳାରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଚଳନ ପରେ, ଶୁକ୍ର ପଛକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୬ ନଭେମ୍ବରରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ନିଜ ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ର ବୃଷ କିମ୍ବା ତୁଳା ରାଶିରେ ଚଳନ କଲେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ 'ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ' ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଆରାମ, ଧନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏଥର, ଶୁକ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବା କାରଣରୁ ଏହି ଯୋଗର ଗଠନ ନଭେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଧନ, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଆଣିପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ମାଳବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଡିଲ୍ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ । ନୂତନ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଢିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମୀନ ରାଶି
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କ ସାଡେ ସତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଠାରେ, ଆମେ କେବଳ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
Also Read- CNG Price Hike: ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଓ PNG ଦର!