Add Zee Business As A Preferred Source
App

Venus Transit 2026: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨ରୁ ଫିଟିବ ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ !

Venus Transit 2026: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨, ୨୦୨୬ରେ, ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡିତ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶି ତୁଳାରେ ଚଳନ କରିବେ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଣିପାରେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 01, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:40 AM IST
Venus Transit 2026: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨ରୁ ଫିଟିବ ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ !
Image Credit: ଆମେ କେବଳ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5