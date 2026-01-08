Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope12th To 18th January 2026: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ, ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି।
Weekly Horoscope12th To 18th January 2026: ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ଭାଗ୍ୟଫଳ ପଢନ୍ତୁ ।
ମେଷ ରାଶି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟମ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଅଗ୍ନି-ସିରାମିକ୍
ବୃଷ ରାଶି
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ । ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଘରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ । ଛୋଟ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୬ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଜଙ୍ଗଲ-ମସ୍ ସବୁଜ
ମିଥୁନ ରାଶି
ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ମନକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କାନାରୀ ହଳଦିଆ
କର୍କଟ ରାଶି
ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨. ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମୁକ୍ତା-କଠିନ
ସିଂହ ରାଶି
ଅନାବଶ୍ୟକ ନାଟକୀୟତା ଏଡାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ସରଳ ରୁହନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧.
କନ୍ୟା ରାଶି
ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଲୁକା ଚାଲନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୮ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲିନେନ୍ କ୍ରିମ୍
ତୁଳା ରାଶି
ମିଠା କଥା କହି ଅନ୍ୟର ମନ ଜିଣନ୍ତୁ । ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ୪ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପ କ୍ୱାର୍ଟଜ୍
ବିଛା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳିପାରେ । ସମ୍ପର୍କକୁ ନାଟକୀୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୯ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ
ଧନୁ ରାଶି
ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିବେ । ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୭ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ମକର ରାଶି
ନିଜର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଶରୀରର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ସ୍ଲେଟ୍
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ ରହିବ । ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏସ
ମୀନ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାଛନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା କାରଣରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୨ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସମୁଦ୍ର ନୀଳ
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
