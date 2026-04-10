Weekly Horoscope: ୭ ଦିନରେ ୫ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନ, ନିଜ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ

Weekly Horoscope: ଏପ୍ରିଲ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷକରି ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରହ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଗମନର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ବାରଟି ରାଶିରେ ପଡିବ । ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ।
Weekly Horoscope: ଗ୍ରହ ଚଳନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୯, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏପ୍ରିଲ ୧୩, ୨୦୨୬ ରେ ବୁଧ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ ୧୪, ୨୦୨୬ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ୧୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶୁକ୍ର କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶନି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୧୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶୁକ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ସାମୂହିକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ୧୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଏଠାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମେଷ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ। ନିଜ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ । ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର, ପ୍ରତିକାର: ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ, ପ୍ରତିକାର: ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଭୁଲ୍ ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଉଭୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆୟ ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶୁଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ, ପ୍ରତିକାର: ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆପଣ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ରୂପା ଏବଂ ଧଳା, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । କୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ । ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ । କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଧିରେ ଧିରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କମଳା, ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହାଲୁକା ସବୁଜ, ପ୍ରତିକାର: ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ହାଲୁକା ହୋଇପାରେ । ଘର ଏବଂ ଅଫିସ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ । ଧଳା ମିଠା ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ । ଅସାବଧାନତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ କଚେରି ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ । କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ, ମେରୁନ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ମିଳିପାରେ । ସେୟାର ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେସରର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି
କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ରଖନ୍ତୁ । ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମଧରଣର ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଏବଂ ଗାଢ଼ ନୀଳ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ । ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖି କିମ୍ବା ଗୋଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଆକାଶ ନୀଳ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି
ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ନିଜ ବିବେକର ସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
