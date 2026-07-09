Weekly Horoscope: ଜୁଲାଇ ୧୩ରୁ ୧୯ କିପରି ବିତିବ ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope: ଜୁଲାଇ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏଥିସହ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ପଢନ୍ତୁ...
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ । ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗରୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୮, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ, ଶୁଭ ଦିନ: ବୁଧବାର ।
ବୃଷ ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୪, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଅଲିଭ୍ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଦିନ: ଶୁକ୍ରବାର
ମିଥୁନ ରାଶି
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ହୋଇ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଆକାଶ ନୀଳ, ଶୁଭ ଦିନ: ସୋମବାର ।
କର୍କଟ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତୁଲାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଘରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମୁକ୍ତା ଧଳା, ଶୁଭ ଦିନ: ଗୁରୁବାର
ସିଂହ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୁନେଲି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଦିନ: ରବିବାର ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୬, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଦିନ: ମଙ୍ଗଳବାର ।
ତୁଳା ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ତଥା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଥିଲେ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୯, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଭେଣ୍ଡର,ଭାଗ୍ୟବାନ ଦିନ: ଶୁକ୍ରବାର
ବିଛା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବରଗଣ୍ଡି, ଶୁଭ ଦିନ: ଶନିବାର
ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଅନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ରୟାଲ୍ ନୀଳ, ଶୁଭ ଦିନ: ଗୁରୁବାର
ମକର ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କୋଇଲା ଧୂସର, ଶୁଭ ଦିନ: ସୋମବାର ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୭, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନୀଳ, ଶୁଭ ଦିନ: ବୁଧବାର ।
ମୀନ ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ସଙ୍ଗୀତ, ଲେଖା, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସାମୁଦ୍ରିକ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଦିନ: ଶନିବାର
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ