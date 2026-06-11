Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ କିପରି ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ୧୫ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ। ଏଥିସହ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ମେଷ ରାଶି
ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଫିଟିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ବୃଷ ରାଶି
ନୁଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢାଇବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଫିଟିବ । କ୍ୟାରିଅରରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନେକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ । ଆୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଫିଟିବ ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ମଜବୁତ ହେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଈର୍ଷା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସିଂହ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ସାଥୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ଭାବନା ବାଣ୍ଟିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମର୍ଥନପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା ରାଶି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିପଦ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାହାର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଶିକ୍ଷା, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଆତ୍ମ-ବିକାଶ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ।
ମକର ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବ । ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ । ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୀନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ