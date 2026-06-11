Add Zee Business As A Preferred Source
App

Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ କିପରି ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope: ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 11, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:35 PM IST
Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ କିପରି ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ କିପରି ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
Weekly Horoscope2 min ago
2
Soumya murder case Odisha5 min ago
3
Ollywood1 hr ago
4
Strait of Hormuz Attack1 hr ago
5
TMC In Crisis2 hrs ago