Weekly horoscope: ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୨୧ ନୂଆ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ଭାଗ୍ୟଫଳ

ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Weekly Tarot Reading 15 To 21 December 2025: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ମହାଧନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ମେଷ ରାଶି
ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମରେ ଅଯୋଥା ଭାଷଣ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୩, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଇଟା ଲାଲ ।
ବୃଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହଟିକୁ ଛୋଟ ଅଡିଟ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରର ପରିବେଶକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ । ସଫା ଚାଦର, ସୁଗନ୍ଧ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୬, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମସ୍ ସବୁଜ
ମିଥୁନ ରାଶି
ସପ୍ତିହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ । ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଫା କରିବା ଜରୁରୀ। ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ଚାଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ନିଜ ମତାମତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତ ନିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୫
କର୍କଟ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିପଦ ନୁହେଁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନୋଭାବଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ରୂପା
ସିଂହ ରାଶି
ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରାଇବ। ରୋଜଗାର ବଢିବ । ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମରେ ସରଳ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାଧିକ ଦିଗରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମହୁ, ସୁନା
କନ୍ୟା ରାଶି
ନିଜଜୀବନକୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶୀଘ୍ର ରାତ୍ରୀଭୋଜନ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା, ନିୟମିତ ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ, ଦୟା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଛୋଟ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୪, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ - ଧଳା
ତୁଳା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ସତ୍ୟକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ କମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୮, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ବ୍ଲଶ୍ ଗୋଲାପ
ବିଛା ରାଶି
ନିଜ ସୀମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ । ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଗବେଷଣା, ରଣନୀତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମୟରେ ଫଳ ଦେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅପେକ୍ଷା ବିଚକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୯, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମେରଲଟ୍
ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ରଖିଛି। ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ । ସୁଯୋଗକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସୁଯୋଗ ନୂତନ ରୂପରେ ଫେରିପାରେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୭, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ନୀଳ
ମକର ରାଶି
କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ସଫା କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଧୂସର ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମରେ, ସରଳତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୧୧, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ନୀଳ
ମୀନ ରାଶି
ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁରତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନମ୍ର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା - ୧୨, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ସମୁଦ୍ର କୁହୁଡ଼ି ଲାଭେଣ୍ଡର
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।