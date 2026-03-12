Weekly Horoscope: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମାଳବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Weekly Horoscope 16th To 22 March 2026: ମେଷ ରୁ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
Trending Photos
Weekly Horoscope 16th To 22 March 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଙ୍ଗଳ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶନି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆଣିବ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ହେବ । କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ।
ବୃଷ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେବ। ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସଫଳତା ମିଳିୂ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ସହଭାଗୀତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ ପରିସର ବଢିବ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ପୁରୁଣା ବିଚାରାଧୀନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ବୋଝ ମୁକ୍ତି ପାଇବ । ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢିବ ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସଚ୍ଚୋଟତା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବ । କୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରଗତି କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲୋଡିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଲ ଖବର ଆସିବ। ଛୋଟ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତୁଳା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ବିକାଶ ଆଣିବ । ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। ଅବିବାହିତମାନେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷଭାଗରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ।
ବିଛା ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିର। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ।
ଧନୁ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଭ୍ରମଣ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ନୂତନ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ଜ୍ଜିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସତ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ।
ମକର ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ । ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପଛେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ସୃଜନଶୀଳତା ବଢିବ । ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବ।
ମୀନ ରାଶି
ନୂଆ ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ, ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଣିବ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । କୌଣସି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
Also Read- Railway Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ!
Also Read- 8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବକେୟା କେବେ ପାଇବେ? ପଢନ୍ତୁ